Viele Schwarz-Weiß-Fotos, aber auch schon einige in Bunt, dazwischen Zeitungsartikel und eine Gedenkmünze liegen auf dem Tisch im Mehrzweckraum des Kindergartens Hedwigswiese. „Das wird alles eingescannt und zum Jubiläum in einer Dia-Show als Dauerschleife in zwei Räumen laufen, unter anderem in der neu wiederbelebten Bibliothek“, sagt Nicole Schubert mit Blick auf die Bilder und Dokumente.
Schmalkalden Henrik war das erste Krippenkind
Silke Wolf 17.10.2026 - 07:00 Uhr , aktualisiert am 17.10.2026 - 07:00 Uhr