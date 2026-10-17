Viele Schwarz-Weiß-Fotos, aber auch schon einige in Bunt, dazwischen Zeitungsartikel und eine Gedenkmünze liegen auf dem Tisch im Mehrzweckraum des Kindergartens Hedwigswiese. „Das wird alles eingescannt und zum Jubiläum in einer Dia-Show als Dauerschleife in zwei Räumen laufen, unter anderem in der neu wiederbelebten Bibliothek“, sagt Nicole Schubert mit Blick auf die Bilder und Dokumente.