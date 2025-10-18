Wenn Lichter tanzen und Herzen leuchten, dann ist Diwali, eines der wichtigsten und beliebtesten Feste in Indien, die Feier des Sieges des Lichts, der Freude und Erneuerung. Am Freitagabend hat die indische Studierendengemeinschaft der Hochschule Schmalkalden genau das spürbar gemacht. Der kurzweilige Abend bot die Möglichkeit, in die Kultur des großen Landes in Südasien einzutauchen. Die rund 200 Besucher – zum Teil gekleidet in farbenfrohe Sari oder Tunika– erlebten traditionelle indische Musik, Tanz und Genuss.