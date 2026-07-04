Kisten mit Ellenbogen-, Hand- und Knieschonern standen bereit. Daneben lagen zig Helme. Die Inlineskater waren nach Größen sortiert. Jedes Kind konnte in die passenden Schuhe schlüpfen und sich ausprobieren. Natürlich mit Bedacht. Protektoren und Helm schützten bei möglichen Stürzen. „Die Klasse hier ist ganz fit – ein Drittel bewegt sich auf den Inlinern schon sehr gut“, schätzte Alina Brenner vom Deutschen Skiverband ein.