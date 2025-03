Übervolle Papierkörbe, Wollmäuse in den Zimmerecken, Dreck auf den Fluren, Staub auf den Schränken. Eltern der Grundschüler, die die Einrichtung in der Renthofstraße besuchen, machten jetzt Nägel mit Köpfen. Am Freitagnachmittag kamen sie mit Besen, Eimer, Schrubber, Müllsäcken und jeder Menge Putzmittel in die Schule. Nach nur zehn Minuten waren schon 50 Damen und Herren anwesend. Und es wurden noch mehr.