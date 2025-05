Der Tisch war groß. Eigentlich waren es gleich sechs Tische. Zusammen gerückt. Und mit zehn Platten versehen – Legoplatten. Darauf sollte eine Stadt kommen. Eine Legostadt. Eingeteilt in Abschnitte: Hafen, Stadtkern, Flughafen, Stadion, Bauernhof. Das zumindest war der Stand am Freitagnachmittag. Zu dem Zeitpunkt lagen erst vier Bastelstunden hinter den 40 Kindern. Und in dieser Zeit hatten die Mädchen und Jungen, die alle in oder um Schmalkalden zu Hause sind, schon sehr viel geschafft. Die Anfänge der Legostadt waren schon zu erkennen. Natürlich wurden jede Menge Häuser gebraucht. Deshalb kamen die auch zuerst an die Reihe.