Ein Kleid aus Samt und Seide konnte mitunter tückisch sein. Das lag nicht an den bodenlangen Röcken, die man in der Renaissancezeit trug, sondern vielmehr an den geschlitzten Ärmeln und den Schlitzen im Stoff. „Da zieht´s doch rein“, wusste Ortolph Marold (Katja Römhild), Leibarzt von Elisabeth von Rochlitz (Andrea Döll) sofort. Wohlweislich hatte sie ihn zur Modenschau auf den Altmarkt gleich mitgebracht.