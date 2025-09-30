Bauarbeiten an den Straßen werden oft bewusst in die Ferien gelegt, weil dann keine Schulbusse fahren und der Unterricht nicht beeinträchtigt wird. Ab Montag, 6. Oktober ist für die gesamte Ferienzeit die Teichstraße in Schmalkalden gesperrt. Hier werden Vorbereitungen getroffen für umfangreiche Bauarbeiten im kommenden Jahr: 2026 soll die Wasser- und Abwasser-Erschließung der Teichstraße erneuert werden. Speziell geht es jetzt aber erst einmal um den Bereich an der Ecke zur Geschwister-Scholl-Straße, wo ein Sammler angebunden werden muss – als Vorarbeit für kommendes Jahr. Dazu wird eine Vollsperrung notwendig, heißt es aus der Stadtverwaltung.