Er wollte sich partout nicht setzen. Bitten half nicht. Landolf Scherzer ist zäh. Wer ihn kennt, weiß, dass er bei Lesungen keinen Stuhl braucht. „Ich war mein Leben lang unterwegs“, sagte er und außerdem rede es sich im Stehen leichter. Vom besseren Publikumskontakt ganz zu schweigen. In der ersten Reihe Antje Krannich. Sie weiß das noch aus dem Breitenbacher Hof, wo der Suhler Autor vor einiger Zeit gelesen hat. Diesmal die FBF-Galerie.