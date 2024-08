Bei Christel Schumann kullerten die Tränen. Freudentränen. „So eine Summe kriegt man schließlich nicht jeden Tag“, sagt die Leiterin der Tierauffangstation im Schmalkalder Eichelbach. Überbringerin war Steffi Schwarz aus Breitungen. Die genaue Summe möchte sie nicht nennen. Das Geld stammt auch nicht von ihr, sondern von ihrer Cousine Barbara Heimrich, die in Offenbach lebte, aber aus Breitungen stammte. Seit 2018 kümmerte sich Steffi Schwarz um den Nachlass ihrer Cousine, die im vorigen Jahr leider verstorben ist. Schwarz agierte quasi die Generalbevollmächtigte für deren Angelegenheiten. Barbara Heimrich sei eine große Tierfreundin gewesen, sie besaß selbst einen Hund. Nachkommen hatte sie keine. Aus ihrem Testament, das 2023 eröffnet wurde, ging hervor, dass sie eine beträchtliche Summe an Tierheime in Deutschland spenden wolle.