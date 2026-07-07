Der Thüringer Gebirgs- und Wanderverein hatte am vergangenen Samstag zum 26. Gipfeltreffen auf den Schneekopf bei Oberhof eingeladen. Auf dem Programm standen die bekannten Schneekopf-Gipfelläufe und Wanderrouten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, Längen und Anstiegen für eine Vielzahl von Besuchern. Das umfangreiche Bühnenprogramm begann bereits am Vormittag und Stefanie Hertel mit der „DirndlRockBand“ setzte am späten Nachmittag einen würdigen Schlusspunkt.