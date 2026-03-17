Die Tür öffnete sich und 31 Kinder staunten. Hereinspaziert kam Sebastian von Kloch-Kornitz von der Stiftung Kinderplanet in Erfurt. Die Mädchen und Jungen vom Kinderland Kunterbunt in Schmalkalden kennen ihn. Diesmal hatte er „Die goldene Gemüsegabel“ mitgebracht. Das ist ein ganz besonderer Pokal, den die „Einsteinchen“ für das Projekt „Gartenland in Kinderhand“ bekamen. Dazu gehört auch eine Urkunde. „Ihr habt geerntet, geschnippelt und gekocht“, war darauf zu lesen.