„Lasst die Waffen weg. Das Leben ist alles, was zählt. Punkt.“ Steffen Quasebarth, der für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) im Thüringer Landtag sitzt, sagt es und bekommt Applaus. Das, was Worte nicht vermögen, ist gegenwärtig in der FBF-Galerie zu sehen. „Nicht Waffen – Brot für Welt“ lautet der Titel der neuen Ausstellung, die bis Anfang November zu sehen sein wird. Es ist die achte Schau, die den Weltfriedenstag mit Kunstwerken thematisiert. Begonnen hatte man 2018 – damals jährte sich das Ende des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal.