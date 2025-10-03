Am frühen Morgen des Einheitstages, gegen 2.15 Uhr, krachte es in der Schmalkalder Bahnhofstraße. Eine 46-jährige Autofahrerin steuerte ihren Pkw zunächst über die Recklinghäuser Straße, dann kollidierte das Fahrzeug mit dem Kreisverkehr im Bereich der Bahnhofstraße, teilt die Polizei mit. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr, auch ihrem Verhalten nach schien die Frau erheblich unter Alkoholeinwirkung zu stehen, heißt es im Polizeibericht. Die Frau habe jegliche Mitarbeit verweigert,weshalb man ihre zwangsweise Blut abgenommen habe. Ihr weiterhin aggressives Verhalten brachten ihr zudem ein paar Stunden in den Gewahrsamszellen der Polizeiinspektion Meiningen ein.