Sie ist nagelneu – die Brandsimulationsanlage. Zum 32. Floriansfest bekamen sie die Gäste vorgeführt. Eingesetzt werden soll sie in der Ausbildung und auch in der Brandschutzerziehung. Der Umgang mit dem Feuerlöscher lässt sich so unter realistischen Bedingungen bestens üben, erklärte Vereinsvorsitzender Heiko Bonß. Zum Floriansfest konnten besonders mutige Kinder beim Löschen helfen, natürlich unter Aufsicht von Feuerwehrleuten. Vor der durch die Anlage in Windeseile ausgelösten Stichflamme bekamen die Gäste schon großen Respekt.