Schmalkalden: Firma ruft Gulasch im Glas zurück

Die Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden GmbH Thüringen ruft vorsorglich ein Rindergulasch im Glas zurück. Betroffen ist das Produkt „Rindergulasch im Glas/Rindergulasch in Soße“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 6. April 2028.
Die Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden GmbH bittet Verbraucher, eine bestimmte Charge ihrer Produkte nicht zu verzehren. Sie könnte mikrobiologisch belastet sein.
Die Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden GmbH Thüringen ruft vorsorglich ein Rindergulasch im Glas zurück. Betroffen ist das Produkt „Rindergulasch im Glas/Rindergulasch in Soße“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 6. April 2028.
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Nach Angaben des Unternehmens wurde bei einer Überprüfung festgestellt, dass das Produkt nicht wie vorgesehen erhitzt worden ist. Dadurch könne die mikrobiologische Sicherheit des Inhalts nicht gewährleistet werden. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes werde daher dringend vom Verzehr abgeraten.
Das Unternehmen hat die betroffenen Bestände nach eigenen Angaben bereits aus den firmeneigenen Filialen zurückgerufen. Verbraucher, die das Produkt gekauft haben, sollten es nicht verzehren und in einer Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.
Von der Rückrufaktion betroffen sind ausschließlich Gläser mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum „06.04.2028“. Andere Produkte oder Chargen seien nicht Gegenstand der Maßnahme. Die Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden GmbH Thüringen entschuldigte sich bei den Kunden für die Unannehmlichkeiten.