Schmalkalden: Ferien voller Klang und Farben

Passend zum Thema wurden eigene Musikinstrumente gebaut. Musikalische Höhepunkte waren außerdem ein beeindruckendes Orgelkonzert mit Kantor Andreas Conrad sowie ein Ausflug auf den Klangpfad in Trusetal, bei dem die Mädchen und Jungen viele außergewöhnliche Klänge entdecken konnten. Den Tastsinn erlebten die Ferienkinder bei einem Besuchen im Schwimmbad Näherstille, wo das kühle Nass für jede Menge Spaß sorgte. Auch der Barfußpfad am Waldhaus wurde gemeinsam erkundet. Beim Sinn des Sehens waren Kreativität und ein gutes Auge gefragt: Bei einer spannenden Foto-Rallye mussten verschiedene Motive entdeckt und fotografiert werden. Ein Besuch bei Johanna von der FachwerkSTATT sorgte für viel Staunen über optische Täuschungen und ein selbst gebautes Kaleidoskop wurde mit nach Hause genommen.