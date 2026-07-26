Schmalkalden: Ferien voller Klang und Farben

Drei Wochen lang drehte sich beim Sommerferienprogramm der Martin-Luther-Schule alles um die fünf Sinne: Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken. Rund 50 Ferienkinder pro Tag erlebten dabei ein abwechslungsreiches Programm.
In der Martin-Luther-Schule Schmalkalden drehte sich alles um die Sinne. Kinder bauten Instrumente, erkundeten Klangpfade und kreierten Duftseifen.
Drei Wochen lang drehte sich beim Sommerferienprogramm der Martin-Luther-Schule alles um die fünf Sinne: Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken. Rund 50 Ferienkinder pro Tag erlebten dabei ein abwechslungsreiches Programm.
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Passend zum Thema wurden eigene Musikinstrumente gebaut. Musikalische Höhepunkte waren außerdem ein beeindruckendes Orgelkonzert mit Kantor Andreas Conrad sowie ein Ausflug auf den Klangpfad in Trusetal, bei dem die Mädchen und Jungen viele außergewöhnliche Klänge entdecken konnten. Den Tastsinn erlebten die Ferienkinder bei einem Besuchen im Schwimmbad Näherstille, wo das kühle Nass für jede Menge Spaß sorgte. Auch der Barfußpfad am Waldhaus wurde gemeinsam erkundet. Beim Sinn des Sehens waren Kreativität und ein gutes Auge gefragt: Bei einer spannenden Foto-Rallye mussten verschiedene Motive entdeckt und fotografiert werden. Ein Besuch bei Johanna von der FachwerkSTATT sorgte für viel Staunen über optische Täuschungen und ein selbst gebautes Kaleidoskop wurde mit nach Hause genommen.
Auch der Geruchssinn kam nicht zu kurz. Die Kinder nähten duftende Duftsäckchen und stellten ihre eigenen Seifen her.
Für den Geschmack sorgte wieder Altstadtgourmet Frank Aßmann beim gemeinsamen Kochen - Gulasch mit Rotkraut und Klößen wurde gezaubert.
Den krönenden Abschluss bildete die große Übernachtung am Donnerstag. Um 19 Uhr trafen sich rund 50 Ferienkinder in der Schule. Bei einer fröhlichen Party mit vielen leuchtenden Farben, einem Lagerfeuer und selbst gebackenen Leckereien ließen sie die ereignisreichen Ferienwochen ausklingen. Nach einem gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen verabschiedeten sich alle glücklich und mit vielen schönen Erinnerungen in den Rest der Ferien.