Wer ohne Kunst lebt, steigert das Risiko tödlicher Langeweile – das Schild mit diesem Satz hängt an einer Staffelei mit einem bunten Bild. Dem aufmerksamen Auge entgeht es nicht. Und der Satz sagt eigentlich alles. Eckhard Simon sprach von der Maus Frederik, die den ganzen Winter über nichts tat, viel lieber Geschichten sammelte und sie dann erzählte. Charlotte Meis, Eveline Modreker, Christa Schmidt und Katharina Danz sammeln Farben. „Damit das Leben in grauen Zeiten schön bunt ist und lebenswert bleibt“, formulierte es Eckhard Simon und überreichte den Damen bunte Frühlingssträuße, in denen ein Pinsel steckte. Ein Hinweis darauf, auch nach zehn Jahren Kunst im alten Haus unbedingt am Ball zu bleiben und weiter zu machen.