Das war ein Wiedersehen: Oskar, Rüdiger, Freddy und Lori beschnupperten sich gegenseitig. Vielleicht erkannten sie sich? Wer weiß? Die vier Hunde sind Geschwister. Nur Lotte und Wilma fehlten – dann wäre der Wurf komplett gewesen. Vor einem Jahr und drei Monaten vermittelte die Tierauffangstation in Schmalkalden die sechs kleinen Hunde. Jeder von ihnen bekam ein liebevolles Zuhause. Schon zur Tierweihnacht waren sie alle wiederholt im Eichelbach zu Gast. Zum Sommerfest am Samstag kamen vier Geschwister.