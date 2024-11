Schmalkalden: Familien wertvolle Zeit schenken

Jana Schmidt erklärte bereits zum Informationsabend, was auf die Kursteilnehmer zukommen wird. Da wäre zunächst die Frage nach der Motivation. Bevor die Anwesenden zu Wort kamen, berichteten zwei erfahrene ehrenamtliche Familienbegleiterinnen von ihren Erfahrungen. Jana Weiprecht beispielsweise wohnt in Benshausen und ist Kartographin. Der Mutter dreier Kinder ist die Familie besonders wichtig. Über die Musikschule, wo ihre Kinder unterrichtet werden, hatte sie vom Kinderhospiz erfahren und sich sofort informiert. Nach nur kurzer Zeit habe für sie festgestanden: „Das ist das, was ich machen möchte“. Seit 2017 gehört sie zum Team der ehrenamtlichen Familienbegleiter. Vier Familien durfte sie bereits betreuen.