Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 6.40 Uhr im Bereich der Wirtschaftszufahrt. Danach stellte der Mann seinen Wagen auf einem anderen Parkplatz ab. Ein Krankenhausmitarbeiter beobachtete den Unfall und nannte der Polizei Fahrzeugtyp und Farbe des VW.