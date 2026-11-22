Ein VW-Fahrer hat beim Rangieren am Klinikum Schmalkalden die Hauswand beschädigt und sich anschließend nicht um den Schaden in Höhe von 2000 Euro gekümmert.
Schmalkalden Fahrer rammt Klinikwand und parkt um
Redaktion 22.11.2026 - 10:12 Uhr
Ein Autofahrer rammt am Freitagmorgen am Klinikum Schmalkalden die Hauswand und parkt anschließend um. Ein Mitarbeiter half der Polizei, den 62-Jährigen zu finden.
Ein VW-Fahrer hat beim Rangieren am Klinikum Schmalkalden die Hauswand beschädigt und sich anschließend nicht um den Schaden in Höhe von 2000 Euro gekümmert.
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Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 6.40 Uhr im Bereich der Wirtschaftszufahrt. Danach stellte der Mann seinen Wagen auf einem anderen Parkplatz ab. Ein Krankenhausmitarbeiter beobachtete den Unfall und nannte der Polizei Fahrzeugtyp und Farbe des VW.
Bei einer kurzen Suche auf den umliegenden Parkplätzen fanden die Beamten das Auto und ermittelten den 62-jährigen Fahrer. Der Mann gab an, er habe den Unfall als nicht so schlimm wahrgenommen und geglaubt, nur gegen eine Mülltonne gefahren zu sein.