„In Schmalkalden muss kein Student auf der Straße schlafen.“ Das festzustellen ist Heike Zitzmann wichtig. Die Prokuristin und für den Bereich studentisches Wohnen zuständige Mitarbeiterin der Wohnungsgenossenschaft Schmalkalden (WGS) kann die Aufregung über eine angebliche Wohnungsnot nicht verstehen. „Die sollen sich einfach bei uns melden, wir finden eine Lösung“, entgegnete sie auf eine Anfrage, die bei der Heimatzeitung eingegangen war. Schließlich ist die Vergabe von Wohnungen an Studenten seit 25 Jahren ein Kerngeschäft ihres Unternehmens.