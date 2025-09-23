Über 2500 Euro Preisgeld freuten sich zum dritten Familienaktionstag im Viba-Park Liane und Jens Gutberlet. Sie bekamen den 1. Preis für ihr Projekt „Schmalkalden-Meiningen erzählt – Digitale Zeitreise durch erlebbare Stadtgeschichte“. Dieses verwandelt Stadtgeschichte in ein interaktives Erlebnis: An historischen Orten können Besucher QR-Codes scannen und per Smartphone Filme, Bilder oder Zeitzeugenberichte abrufen. An der Aufbereitung der Inhalte wirken Schüler mit und ältere Menschen steuern Erinnerungen bei. So entsteht eine digitale Zeitreise, die Bildung, Kultur und Tourismus miteinander verbindet und Begegnungen zwischen den Generationen ermöglicht. Ihre Zeitreise hatten sie eingereicht bei einem Wettbewerb des Landkreises, der praxisnahe Projekte, die Ehrenamt und zivilgesellschaftliches Engagement in Thüringen stärken, fördert. Die Mittel kommen aus dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“.