Lernen von Muttersprachlern. Wenn das nicht einen Mehrwert hat, dachte sich Nicole Hahne, Englischlehrerin am BBZ in Schmalkalden. 2025 entdeckte sie das Level Up Projekt. Kurzerhand buchte sie es. Und es kam an der Einrichtung sehr gut an. Dahinter steckt ein Englischprojekt. Eine Woche lang kommunizieren Schüler im Unterricht nur in Englisch. Im vorigen Jahr bekam Nicole Hahne ein super Feedback. Alles war auf Wiederholung ausgerichtet.