Wer in diesen Tagen sein Auto für die Urlaubsreise vorbereitet, sollte nicht nur Reifendruck und Ölstand kontrollieren, sondern auch einen Blick auf den Verbandskasten werfen. Denn nach spätestens fünf Jahren müssen die enthaltenen Verbandmaterialien ausgetauscht werden. Was für den Straßenverkehr nicht mehr zulässig ist, kann jedoch noch einen wertvollen Zweck erfüllen: Es hilft jungen Menschen dabei, Erste Hilfe zu erlernen.