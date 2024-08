Für André Simon dürfte dieser eine Lauf mit Sicherheit körperlich die größte Schinderei gewesen sein, die er je in Angriff nahm. Empfunden hat er das alles dennoch ganz anders. „Es war der schönste und wichtigste Trail in meinem Leben“, sagt er. 124 Kilometer lief er im Juli von Schmalkalden nach Jena – und „spielte“ so 2553,18 Euro für KIO ein. Die drei Buchstaben stehen für den Verein Kinderhilfe Organtransplantation e.V., der in Frankfurt am Main seinen Sitz hat und sich um die Bedürfnisse transplantierter junger Menschen kümmert – um Kinder und Jugendliche also, denen eine Niere oder ein anderes Organ eingesetzt wurde.