Genießen, Tanzen, Musik lauschen und sich bei stimmungsvollem Licht unterhalten: Das war die zweite Auflage von „Wine&Dine“. Gutes Essen stand im Fokus. Drei Tage lang konnte man sich durchkosten. Das Angebot an Speisen sei genau der Punkt, an dem sich „Wine&Dine“ vom Stadtfest und jeder Kirmes unterscheide, sagte Mit-Organisator Steffen Eck, während er Stücke vom Spanferkel abschnitt. Wer besonders viel verputzte, konnte Stempel sammeln und Gutscheine gewinnen. Der erste Stempelzettel war schon am Vormittag des zweiten Tages in der Lostrommel.