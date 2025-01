In der Tagesgruppe des sozialpädagogischen Zentrums des Kinder- und Jugenddorfes Regenbogen e. V. gab es am Donnerstag noch einmal die beliebte Wißler-Suppe. Namensgeberin ist Bärbel Wißler, die nach 30 Jahren als Pädagogin in der Einrichtung jetzt in den Ruhestand verabschiedet wurde.