Als die mit bunten Luftballons geschmückte E-Kutsche vor der Mutter-Vater-Kind-Wohngruppe der Stiftung Beiserhaus hält, brandet Applaus auf. Ute Anschütz steigt aus, ein wenig verlegen zwar, aber mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Um den Hals trägt sie eine breite Schärpe, bedruckt mit einem Text in goldenen Lettern: „Legende im Ruhestand.“ Ringsherum strahlende Gesichter, fröhliche Kinder, Umarmungen, Tränen. Die Überraschung der Kolleginnen war gelungen. Dieser Tag sollte zu einem ganz besonderen werden. Denn an diesem Nachmittag verabschiedeten sie eine engagierte und beliebte Mitarbeiterin, gute Freundin und Ratgeberin in den Ruhestand.