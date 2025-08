Wahnsinn – was ist das? Begeisterung oder Unglaube? Und gibt es eine Steigerung – etwa kompletter Wahnsinn? Oder totaler Wahnsinn? „Gampe reicht“, ist Rainer Berthold, Präsident der Deutsche Gesellschaft der Freunde und Sammler kulturhistorischer Zinnfiguren, sicher. Und Tatsache, das Wort „Wahnsinn“ hört Stefan Gampe von Besuchern beim Verlassen seines Zinnfigurenmuseums in der Schmalkalder Gillersgasse am häufigsten. Seit Donnerstag gehört ein Haus in der Leeren Tasche dazu.