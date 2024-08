Er war engagiert, musikalisch und standesbewusst, arbeitete bis zur Erschöpfung, hatte pädagogisches Geschick, gab der Schmalkalder Kirche ein neues Gesicht und verfolgte seine Ziele vehement. Dabei wollten ihn die Schmalkalder gar nicht. Sie bekamen Pfarrer Gustav Adolf (von) Obstfelder aber trotzdem. Im Advent 1892 wurde er in sein Amt als Superintendent eingeführt. Und weil ihm die Wohnung in der Steingasse nicht behagte, regte er den Bau eines neuen Pfarrhauses in der heutigen Geschwister-Scholl-Straße an. Dort, wo Dekan Ralf Gebauer einst sein Büro hatte, blickt einem auf einem alten Foto Obstfelder entgegen.