„Feuer und Flamme“ hieß es Ende Januar an der „Neuen Hütte“. Eine gute Woche später wurde zum Winterpicknick mit Schnee-Garantie aufs Knüllfeld eingeladen und einen Tag danach erklangen in Breitungen noch einmal Weihnachtslieder. Spätestens seit diesen drei großen Veranstaltungen ist die „Mitmachkirche“ im Kirchenkreis Schmalkalden in aller Munde. Die Idee stammt vom Perspektivausschuss des Kirchenkreises. Angedacht ist, den Menschen keine fertigen Veranstaltungen vorzusetzen, sondern sie aktiv einzubeziehen. Und weil man zunächst einmal wissen muss, was die Menschen so interessiert, sammelte man schon in den vergangenen Jahren viele Stimmen ein. Zunächst bei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen, aber auch im direkten Gespräch mit den Kirchenvorständen.