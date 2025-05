Es hatte ein bisschen was von „Hallo Deutschland“. Natürlich drehte es sich bei der Lesung des einstigen Kriminalhauptkommissars Wolfgang Tanner auf Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden nicht um einen Boulevardbericht. Es ging um zwei authentische Fälle. Und solche werden in der ZDF-Vorabendsendung auch oft ausgestrahlt. Häufig sind es sogenannte „Cold Cases“. Nicht selten aber stehen auch aufgeklärte Fälle, die noch nicht allzu lange zurückreichen im Zentrum.