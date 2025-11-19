Türs ist ein kleines Dorf im Zillbacher Grund. 1185 wurde es urkundlich erstmals erwähnt. „Damals wird Tures gemeinsam mit Zillbach und weiteren Orten unter den Besitzungen des Klosters Herrenbreitungen genannt“, schreibt Brigitte Zech vom Arbeitskreis Bodendenkmalpflege im Schmalkaldischen Geschichtsverein in ihrem Beitrag in den gerade erschienenen 14. Band der „Schmalkaldischen Geschichtsblätter“ mit dem Titel „Türs – auf den Spuren eines untergegangenen Dorfes“. Zwischen 1400 und 1504 muss es aufgegeben worden sein. Denn: Man fand einen Beleg, in dem Türs ab 1504 als Wüstung bezeichnet wurde.