Auch in der Stadtratssitzung am Montag in Schmalkalden wurden Terrasse und Blutbuche in der Einwohnerfragestunde zum Thema gemacht. Warum kann nicht in Richtung Weidebrunner Gasse statt in den Park gebaut werden? Wie weiter alles im nichtöffentlichen Teil klammheimlich entschieden? Passt das Vorhaben zur Baumsatzung? Was ist mit den Feinwurzeln – auch die können Schaden nehmen... Und gehört eine solche Terrasse überhaupt ins historische Bild? Es gab Fragen über Fragen.