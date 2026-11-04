Wäre der Mann schuldfähig, würde er wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt, möglicherweise zu einer Gefängnisstrafe. Weil er im vergangenen Frühjahr an einer Bushaltestelle in Schmalkalden einen Passanten grund- und anlasslos attackiert, blutig und krankenhausreif geprügelt, auf die Straße geworfen hat. Weil er eine Riesen-Randale veranstaltet, Leute beworfen und beleidigt hat. Und als die Polizei ihn an anderer Stelle in der Stadt gefunden hatte, waren mehrere Männer nötig, um ihn zu bändigen. Von der Szene an der Bushaltestelle gibt es ein Handy-Video – es zeigt einen Menschen, der völlig von Sinnen scheint, schlägt, tritt, schreit.