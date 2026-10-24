Er ist bekannt in Schmalkalden, der Mann, um den es geht – das sagen fast alle Zeugen, die am ersten Verhandlungstag vor der Großen Strafkammer am Landgericht Meiningen aussagen. Er habe – sie wählen alle dasselbe Wort – „zum Stadtbild“ gehört, der 40-Jährige, der mit sich selbst rede, oft eine Tüte mit sich herumtrage, in der er Pfandflaschen sammle, der „früher ganz friedlich“ gewesen sei. Irgendwann sei er aggressiver geworden. Ja, manchmal habe er „herumgeschrien“, auch „gebrüllt“.