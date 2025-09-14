Glück im Unglück hatte ein Arbeiter während der Wartung an der Fotovoltaikanlage im Lagerraum des S+N Baustoffmarktes in der Kasseler Straße in Schmalkalden. Ihm gelang es, nachdem ein technischer Defekt einen Brand ausgelöst hatte, den Raum zu verlassen und den Alarm auszulösen. Sein Kollege musste von den Rettern gesucht und erstversorgt werden. Kein ganz einfacher Einsatz, da Rauchschwaden die Sicht erschwerten.