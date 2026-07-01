Der 13 Tonnen schwere Balken musste vor über 30 Jahren mit einem Spezialkran geliefert werden. In einem Ordner gibt es noch Fotos davon. Blickt man im Saal des Gemeindezentrums nach oben, fällt der Balken sofort auf. Er beginnt über einer Skulptur mit Menschen und führt bis hinauf zum Kreuz. Die Symbolik ist klar: „Alle Menschen benötigen Gott“, formuliert es Frank Schepella, der lange Zeit Leiter der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (EFG) in Schmalkalden war und diese Aufgabe mittlerweile an Matthias Müller abgegeben hat.