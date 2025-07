In diesen Tagen empfing die Hochschule Schmalkalden ganz besondere Gäste: Ehemalige Studierende feierten 20, 40 und sogar 50 Jahre ihres Studienabschlusses. Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Wirtschaftsrecht (Abschlussjahrgang 2005) sowie der früheren Ingenieurschule Schmalkalden (Abschlussjahrgänge 1985 und 1975) kehrten an ihre ehemalige Wirkungsstätte zurück und nahmen an einem abwechslungsreichen Campus-Programm teil.