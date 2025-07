Neulich bei Harald im Kurs. Da hat sie gemalt. Aquarelle. Bunt und wunderschön. Katharina Danz zaubert auch mit über 80 Jahren noch beeindruckende Dinge aufs Papier. „Ich bin ein Pinsler und Zeichner“, sagt sie schelmisch. Einige ihrer Arbeiten sind wie gewohnt in der „Kleinen Galerie im alten Haus“ in der Weidebrunner Gasse 13 ausgestellt. Im Untergeschoss. So wie in den vergangenen zehn Jahren auch. Erst im April wurde dort Geburtstag gefeiert. Bislang zeigten außer Katharina Danz, Eveline Modrecker, Christa Schmidt und Charlotte Meis ihre Werke.