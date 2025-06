Aus Fünftklässlern sind Abiturienten geworden. An die Zuckertüte voller Süßigkeiten erinnert man sich heute mit einem Schmunzeln. Sie ist für 66 junge Leute Geschichte. Ebenso wie der erste Schultag am Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Schmalkalden. Voller Hoffnung waren sie vor acht Jahren gekommen.