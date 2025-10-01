Mit der Herbstsynode des Kirchenkreises Meiningen 2024 begann das Rädchen zu laufen. Dort traf Dekan Ralf Gebauer auf Dorothea Brandt. Sie ist Foto- und Videografin und Synodale. Man kam ins Gespräch und der Dekan erfuhr, dass sein Gegenüber an einer Ausstellung in Schmalkalden interessiert sei. Entstanden ist ein interaktives Videoprojekt, das am Donnerstag um 16.30 Uhr in der Stadtkirche eröffnet wird. Schirmherr ist der Thüringer Ministerpräsident Mario Voigt.