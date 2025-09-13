Seit einigen Tagen wird eine Nachricht wie ein Kettenbrief in den sozialen Netzwerken geteilt. Ein Mann aus Indien möchte an der Hochschule Schmalkalden studieren, findet aber keine Wohnung. Nun erwägt er, zu Semesterbeginn im Oktober auf der Straße zu schlafen, bis er eine Bleibe gefunden hat. Immer wieder berichten Studierende, wie schwer man in der Region eine Wohnung findet. Bis zum Semesteranfang sei aber noch Zeit, sagt Paul Voerkel, Dezernatsleiter für Studium und Internationales an der Hochschule. Sicher finde man auch spontan noch eine Unterkunft, meint er. „Solche Anfragen nach Wohnungen erreichen mich täglich“, sagt Anton Schmidt vom Studierendenrat (Stura).