Der Schmalkalder Stadtrat, der am kommenden Montag, 2. Februar, tagt, wird sich mit den Friedhofssatzungen befassen. Noch ist alles offen und nichts entschieden, doch eine Wahl bleibt der Stadt wohl nicht. Die Kommune war bereits 2019 vom Rechnungshof angezählt worden, die Gebühren zu überarbeiten. Bislang schob man das Thema vor sich her, es gab wichtigere Aufgaben, die Blick auf die Corona-Zeit, Investitionen und Großereignisse in der Stadt zu stemmen. Ende 2025 aber lief die Frist für diese Hausaufgaben aus. „Wir müssen jetzt handeln. Nicht, weil es uns Spaß macht, wir die Leute ärgern wollen oder wir damit unseren Haushaltsetat aufbessern möchten“, sagte Bürgermeister Thomas Kaminski am Mittwochabend in der Einwohnerversammlung in Springstille. Auch in diesem Ortsteil, der als letzter zur Stadt Schmalkalden kam, werden die geplanten Änderungen spürbare Auswirkungen haben. Deshalb sah der Ortsteilrat Gesprächsbedarf und hatte die Bürger eingeladen.