Schmalkalden: Der Viba-Park wird zur Erlebniswelt

Die Kinder erwartet ein vielseitiges Mitmachprogramm: Selfies mit dem Viba-Maskottchen Robin Red, die Jugendkunstschule mit dem Fröbelmobil, spannende Spiel- und Rätselaktionen, Kinderyoga, Mandala-Malerei auf Steinen und Holz, Klangschalenentspannung und eine waschechte Polizeistreife. Für kulturelle Abwechslung sorgt ein buntes Bühnen- und Aktivprogramm. Auf die Teens warten Skater-Rampen, Beatbox- und Rapp-Workshops sowie die lyrische Wortschatzkiste. Ergänzend werden Hip-Hopper verschiedener Altersklassen auf der Bühne ihr Können zeigen. Auch musikalisch wird einiges geboten: Die „Thüringischen Spielleut“ unterhalten mit ihren historischen Musikinstrumenten, während Tanzaktionen für Senioren zum Mitmachen und Zuschauen einladen. Zudem gibt es zahlreiche Infostände, Praxis- und Schnupperkurse aus den Bereichen Sport und Freizeit, Gesundheit und Soziales, Bildung, Natur und Nachhaltigkeit – darunter eine Experimentierstation mit Robotertechnik, Knobelaufgaben, ein Experimentierpass für Kinder und Jugendliche sowie ein besonderes Live-Erlebnis: die Entstehung einer Holzfigur durch Kettensägenkunst.