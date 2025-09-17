Schmalkalden: Der Viba-Park wird zur Erlebniswelt

Infos zu Endlagersuche und Testosteron

Vor Ort ist auch das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung mit seinem Info-Mobil zur Endlagersuche. Dieses ist ein mobiles Ausstellungs- und Informationsangebot, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Wie läuft die Suche nach einem Endlager ab? Wie können sich Bürger beteiligen? Diese und weitere Fragen werden beantwortet. Hintergrund ist, dass für hochradioaktive Abfälle ein dauerhaft sicheres Endlager in tiefen geologischen Schichten gefunden werden soll. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich mithilfe von Exponaten, Filmen und digitalen Inhalten über dieses wichtige Umweltprojekt zu informieren. Im vergangenen Jahr besuchten rund 5700 Menschen das Info-Mobil an 22 Orten. Ein sicherer Standort soll bis etwa 2050 identifiziert werden.