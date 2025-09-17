 
  Der Viba-Park wird zur Erlebniswelt

Schmalkalden Der Viba-Park wird zur Erlebniswelt

Am Samstag wird zum 3. Familienaktionstag eingeladen. 90 Akteure bieten ein buntes Programm für jedermann.

 
Schmalkalden: Der Viba-Park wird zur Erlebniswelt
Robin Red empfängt die Besucher. Foto: Viba

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen lädt am Samstag, 20. September, gemeinsam mit Viba Sweets, der Stadt Schmalkalden und zahlreichen weiteren Beteiligten zum 3. Familienaktionstag auf das Gelände der Viba Nougat-Welt in Schmalkalden ein. Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich das Areal in eine farbenfrohe Erlebniswelt – offen für alle Generationen, ob für Familien mit Kindern, Großeltern, Paare oder Alleinstehende.

Zahlreiche Highlights von insgesamt 90 Akteuren warten auf die Besucherinnen und Besucher: Große und kleine Sportfans können sich unter anderem auf einen Go-Kart-Parcours, eine mobile Kletterwand und – bei spätsommerlichem Wetter – sogar auf einen Ski-Teppich sowie eine Rodelrampe freuen. Als besondere Gäste sind die Rodelweltmeister Paul Gubitz und Hannes Orlamünder vor Ort und geben Autogramme.

Die Kinder erwartet ein vielseitiges Mitmachprogramm: Selfies mit dem Viba-Maskottchen Robin Red, die Jugendkunstschule mit dem Fröbelmobil, spannende Spiel- und Rätselaktionen, Kinderyoga, Mandala-Malerei auf Steinen und Holz, Klangschalenentspannung und eine waschechte Polizeistreife. Für kulturelle Abwechslung sorgt ein buntes Bühnen- und Aktivprogramm. Auf die Teens warten Skater-Rampen, Beatbox- und Rapp-Workshops sowie die lyrische Wortschatzkiste. Ergänzend werden Hip-Hopper verschiedener Altersklassen auf der Bühne ihr Können zeigen. Auch musikalisch wird einiges geboten: Die „Thüringischen Spielleut“ unterhalten mit ihren historischen Musikinstrumenten, während Tanzaktionen für Senioren zum Mitmachen und Zuschauen einladen. Zudem gibt es zahlreiche Infostände, Praxis- und Schnupperkurse aus den Bereichen Sport und Freizeit, Gesundheit und Soziales, Bildung, Natur und Nachhaltigkeit – darunter eine Experimentierstation mit Robotertechnik, Knobelaufgaben, ein Experimentierpass für Kinder und Jugendliche sowie ein besonderes Live-Erlebnis: die Entstehung einer Holzfigur durch Kettensägenkunst.

Zudem wird das Theaterstück „Opa Bär und die Menz“ vom Theater Schloss Maßbach – ein sensibles und kindgerecht erzähltes Stück zum Thema Demenz, empfohlen für Kinder ab vier Jahren – präsentiert. „Alle Generationen sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag gemeinsam zu verbringen, Neues zu entdecken, sich inspirieren zu lassen und miteinander ins Gespräch zu kommen“, heißt es aus dem Landratsamt.

Infos zu Endlagersuche und Testosteron

Vor Ort ist auch das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung mit seinem Info-Mobil zur Endlagersuche. Dieses ist ein mobiles Ausstellungs- und Informationsangebot, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Wie läuft die Suche nach einem Endlager ab? Wie können sich Bürger beteiligen? Diese und weitere Fragen werden beantwortet. Hintergrund ist, dass für hochradioaktive Abfälle ein dauerhaft sicheres Endlager in tiefen geologischen Schichten gefunden werden soll. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich mithilfe von Exponaten, Filmen und digitalen Inhalten über dieses wichtige Umweltprojekt zu informieren. Im vergangenen Jahr besuchten rund 5700 Menschen das Info-Mobil an 22 Orten. Ein sicherer Standort soll bis etwa 2050 identifiziert werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit (DGMG) bietet von 11 bis 14.30 Uhr Männern kostenlose Testosteron-Checks an. Sie können den Spiegel bestimmen lassen und sich über die Bedeutung des Hormons informieren. Ein Testosteronmangel kann verschiedene Krankheiten mit sich bringen. „Frauen betreiben Vorsorgemedizin, Männer Reparaturmedizin. Sie gehen oft erst zum Arzt, wenn die Erkrankung schon ausgebrochen ist“, sagt Frank Sommer, Präsident der DGMG und weltweit einziger Professor für Männergesundheit. Aufklärung sei deshalb sehr wichtig.