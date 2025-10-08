Bruno Endter wusste es noch ganz genau: „Reinhardt, du bist im Sprint 11,1 Sekunden gerannt.“ Der Angesprochene wohnt in Veilsdorf und war eine „Sportskanone“. Beide Männer gehörten von 1972 bis 1975 zur Seminargruppe 3 E der Fakultät Maschinenbau. „Das E steht für Elite“, beteuerte Heinz Sauer. Der Asbacher studierte in der Gruppe ebenfalls Maschinenbau an der einstigen Ingenieurschule in Schmalkalden.
Schmalkalden Der Kartoffeldiebstahl ist längst verjährt
Annett Recknagel 08.10.2025 - 12:00 Uhr