„Wow – das ist richtiges Gold!“ - Luzie bekam große Augen. Der Sand auf dem Teller wurde mit Wasser einfach weggespült. Übrig blieben die glitzernden Teilchen, die in eine Tüte wanderten. Thomas Kaebel am Stand der Tourismus GmbH aus Brotterode zeigte Kindern, wie man Gold schürft. Einige Meter weiter konnten die Mädchen und Jungen ihre Hände in ein Bällchenbecken tauchen. Mit etwas Glück schnappten sie einen Preis. Der Haken: Das Wasser war trüb. Und trotzdem hagelte es attraktive Preise.