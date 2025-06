Renate Herrmanns Tochter Evelyn hat zweimal Abitur gemacht. Einmal im Bauch ihrer Mama und einmal 1984. Deren Enkelin Lea-Sophie Jäger wiederum gehört zum jetzigen Abiturjahrgang und wird am Samstag ihr Zeugnis in Empfang nehmen. Zum Treffen des Abiturjahrgangs ihrer Uroma war die 18-Jährige gerne dabei. Gemeinsam mit ihrer Klassenkameradin Elli führte sie die 23 Damen und Herren, die die einstige Erweiterte Oberschule in der Geschwister-Scholl-Straße in Schmalkalden von 1961 bis 1965 besucht hatten, durch die beiden Schulgebäude.