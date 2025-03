Eine Flaschenpost ins Meer werfen und hoffen, dass sie jemand findet: So haben sich Annika König Rodriguez und Fred Rodriguez auf einer App kennengelernt. Die beiden kommen von zwei Kontinenten, aus zwei völlig verschiedenen Welten. Am 20. August 2020 – das Datum weiß Annika noch genau – hat sie die Nachricht von Fred aus den USA aufs Handy erhalten. Die hätte sie auch wieder ins virtuelle Meer werfen können. Doch das Wellen-Emoji gefiel ihr. So kam es, dass die beiden sich Nachrichten und Briefe schrieben, Pakete verschickten und viele Stunden telefonierten. Mittlerweile leben sie in Schmalkalden und sind verheiratet.