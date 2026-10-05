„Worüber freuen sich Kinder denn am allermeisten?“, fragt Pfarrer Olaf Schnarr zu Beginn des Erntedank-Gottesdienstes. „Schokolade“, lautet die erste Antwort aus dem Publikum. „Fußball“ und „Obst“ folgen. Dann möchte Schnarr wissen, wofür Erwachsene dankbar sind. „Gesundheit“, sagt jemand. In diesem Moment zieht der Pfarrer zwei Kartoffeln aus seiner Hosentasche. Dinge wie dieses Knollengemüse seien viel zu selbstverständlich geworden, erklärt er. Gerade deshalb werde dafür kaum noch gedankt. Für ihn aber seien diese beiden Kartoffeln ein Beweis dafür, dass es ihm gut gehe.